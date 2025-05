Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gartenschuppen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lützowstraße;

Tatzeit: 24.05.2025, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr;

In einen Gartenschuppen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Schuppens an der Lützowstraße. Die Täter entwendeten ein Klapprad der Marke Blaupunkt Lotte. Zu dem Einbruch kam es am Samstagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell