PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Online-Betrug

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Im Raum Eisenach kam es in letzter Zeit wiederholt zu Betrugsfällen durch angebliche Online-Bank-Unternehmen. Bei einem Fall wurde eine 86-jährige Frau dazu gebracht, 20000 Euro zu investieren. Als diese sich wunderte, warum sie keinen Bescheid zum Eingang der Zahlung bekommen hat, versuchte sie mehrfach das Unternehmen telefonisch zu erreichen, was jedoch misslang. Sollten Sie selbst einen solchen Anruf bekommen, legen sie sofort auf. Geben Sie niemals ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zerstochene Reifen - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Zeit von 00.00 Uhr bis 03.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Stregdaer Allee die Reifen an zwei Fahrzeugen mittels unbekannten Werkzeuges. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0019438/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Landstraße 1016 zwischen Stregda und Neukirchen zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Honda-Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Ihre Fahrt endete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Am Fahrzeug ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Fahrer eines Audi befuhr in der zurückliegenden Nacht die Ilmenauer Straße in Richtung Friedhof. Dabei kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend unter anderem mit Bäumen und Buschwerk und kam anschließend frontal an einem Baum zum Stehen. Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren