LPI-GTH: Zerstochene Reifen - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
In der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Zeit von 00.00 Uhr bis 03.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Stregdaer Allee die Reifen an zwei Fahrzeugen mittels unbekannten Werkzeuges. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0019438/2026) zu melden. (ak)
