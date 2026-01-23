LPI-GTH: Unverletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Im Raum Eisenach kam es in letzter Zeit wiederholt zu Betrugsfällen durch angebliche Online-Bank-Unternehmen. Bei einem Fall wurde eine 86-jährige Frau dazu gebracht, 20000 Euro zu investieren. Als diese sich wunderte, warum sie keinen Bescheid zum Eingang der Zahlung bekommen hat, versuchte sie mehrfach das Unternehmen telefonisch zu erreichen, was jedoch misslang. Sollten Sie selbst einen solchen Anruf bekommen, legen sie sofort auf. ...

mehr