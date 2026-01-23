LPI-GTH: Unverletzt
Thörey (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 18-Jährige befuhr heute Morgen mit einem Mercedes die L1044 von Ichtershausen kommend. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend kam der Mercedes im Straßengraben zum Stillstand. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die 18-Jährige blieb unverletzt. (jd)
