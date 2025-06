Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mobile Bürgersprechstunde: Ordnungsamt und Polizei auf dem Marktplatz

Grevenbroich (ots)

Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft bieten der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) des Ordnungsamtes der Stadt Grevenbroich und die Polizei wieder eine gemeinsame mobile Sprechstunde an. Die zweite Sprechstunde in diesem Jahr findet am Freitag, den 27.06.2025, auf dem Grevenbroicher Marktplatz gegenüber vom Rathaus statt. In der Zeit von 10:00 - 13:00 Uhr haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich vor Ort über die täglichen Aufgaben und die Arbeit der Außendienstmitarbeitenden im Ordnungs- und Servicedienst sowie der Verkehrsüberwachung zu informieren. Die Mitarbeitenden stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Bürgermeister Klaus Krützen wird ebenfalls vor Ort sein. Auch wer sich angesprochen fühlt, um beruflich selbst aktiv im Bereich des Ordnungsamtes tätig zu werden, kann sich über aktuelle Stellen- und Ausbildungsangebote im Bereich des OSD erkundigen. Zeitgleich bietet die Polizei allen Interessierten die Möglichkeit, ihr Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Dabei kann die Gelegenheit genutzt werden, sein Fahrrad individuell kennzeichnen zu lassen, sodass im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens eine bessere Zuordnung möglich ist. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken. Die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Mitzubringen sind der Eigentumsnachweis und ein Personalausweis oder Reisepass, bei Minderjährigen eine Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten.

