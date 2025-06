Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradunfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (10. Juni) ist es an der Kreuzung Schiller- und Körnerstraße in Neuss zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Achtjährige verletzt wurde.

Das Mädchen aus Neuss war gegen 17:20 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Weingartstraße unterwegs. Beim Überqueren der Straße kollidierte sie offenbar mit einem abbiegenden Pkw und wurde dabei leicht verletzt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die zuständigen Ermittler des Verkehrskommissariats 1 Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

