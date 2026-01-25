LPI-GTH: Unbelehrbar
Gotha (ots)
...scheint ein 28jähriger VW-Fahrer zu sein, welcher bereits zum dritten Mal binnen 14 Tagen beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurde. Im Zuge einer Kontrolle am Samstagabend im Stadtgebiet von Gotha räumte er den Drogenkonsum am Vormittag ein und stimmte einer Blutentnahme zu. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Bußgeldverfahren ein. (ri)
