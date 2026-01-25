PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbelehrbar

Gotha (ots)

...scheint ein 28jähriger VW-Fahrer zu sein, welcher bereits zum dritten Mal binnen 14 Tagen beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurde. Im Zuge einer Kontrolle am Samstagabend im Stadtgebiet von Gotha räumte er den Drogenkonsum am Vormittag ein und stimmte einer Blutentnahme zu. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Bußgeldverfahren ein. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

