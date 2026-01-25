LPI-GTH: Angriff auf Gartenlaube - Zeugen gesucht

Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Einem Streifenteam fiel am Freitagabend in Ohrduf ein Moped auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Sozius keinen Sturzhelm trug. Kurz bevor die Kontrolle des Mopeds beginnen sollte, bemerkte wohl der Fahrer den Streifenwagen und versuchte scheinbar auf der Straße eine "Chicago-Wende", jedoch verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, als die Räder blockierten. Das Kleinkraftrad fiel auf die Seite und rutschte mit ...

