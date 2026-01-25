LPI-GTH: Angriff auf Gartenlaube - Zeugen gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte versuchten im Zeitraum vom Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr bis zum Samstag, 24.01.2026, 12:00 Uhr in zwei Gartenlauben in der Schubertstraße einzubrechen. Ein Eindringen gelang den Tätern nicht. Sie flüchteten ohne Beute. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0020594/2026 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml)
