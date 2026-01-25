Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingeworfene Schaufensterscheiben - Täter ermittelt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Gotha wurden am Samstagnachmittag wegen einer Sachbeschädigung in die Mönchelsstraße gerufen. An einem Geschäftshaus waren zuvor mehrere Schaufensterscheiben eingeworfen worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der vor Ort geführten Ermittlungen konnte der verantwortliche Täter bekannt gemacht werden. Gegen den 32-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (ml)

