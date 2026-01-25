Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mazda im Straßengraben

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Ohrdruf und Crawinkel wurden am Samstagnachmittag zwei junge Frauen schwer verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Mazda wollte zusammen mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin von der Bundesstraße 88 aus Richtung Ohrdruf kommend nach rechts in die Bahnhofstraße nach Crawinkel abbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Die beiden Insassinnen des Mazda wurden durch den Unfall schwer verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. (ml)

