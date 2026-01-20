PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gebäude der Volkssolidarität - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Wie der Polizei in Schleiz am gestrigen Montag bekannt wurde, kam es am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen, zu einem Einbruch in ein Gebäude der Volkssolidarität in der Schreberstraße in Schleiz. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt von außen zu den Büroräumen. In der Folge wurden mehrere Räume geöffnet und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schreberstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0015542 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

