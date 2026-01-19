Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

B88/ Königsee (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 88 in Königsee zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 31-jähriger Mann befuhr mit einem Ford die B88 in Richtung Dörnfeld an der Heide. Nahe der ortsansässigen Tankstelle überholte der Fahrer einen Vorausfahrenden. Plötzlich fuhr ein 38-jähriger Mann mit einem Skoda vom Tankstellengelände auf die Bundesstraße auf, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Im Fahrzeug des 31-Jährigen befand sich eine Beifahrerin, die durch den Unfall leicht verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell