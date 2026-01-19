PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar, auf Sonntag, den 18. Januar, beschädigten bislang unbekannte Täter eine auf einer Stele angebrachte Büste des Komponisten Methfessel. Die Stele befindet sich im Bereich Marktstraße / Strumpfgasse in Rudolstadt. Die Unbekannten beschädigten das Andenken und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0014557 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

