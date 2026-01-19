Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar, auf Sonntag, den 18. Januar, beschädigten bislang unbekannte Täter eine auf einer Stele angebrachte Büste des Komponisten Methfessel. Die Stele befindet sich im Bereich Marktstraße / Strumpfgasse in Rudolstadt. Die Unbekannten beschädigten das Andenken und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0014557 zu melden.

