Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht
Saalfeld (ots)
In der Nacht vom 31.12.25 (18 Uhr) bis zum 01.01.26 (07 Uhr) parkte der Geschädigte seinen grauen BMW in der Webergasse Höhe Hausnummer 7 in Saalfeld ab. Unbekannte beschädigten das Fahrzeug mit Feuerwerkskörpern, sodass es während des Fahrens zu massive Problemen des Motors kam. Die Höhe des entstandenen Sachschadens auf der Motorhaube sowie die der Reparaturkosten sind nicht abschließend bekannt. Es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0009011 entgegen.
