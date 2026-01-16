LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Remptendorf (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 05.10 Uhr, befuhr die 29-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße von Ebersdorf kommend in Richtung Remptendorf. Nach dem Abzweig Röppisch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den ...

