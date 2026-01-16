PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Pressemitteilung "Brandsatz auf Gebäude in Saalfeld geworfen"

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend wurde seitens der Pressestelle der LPI Saalfeld zu Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Werfen eines Brandsatzes auf ein Gebäude in Saalfeld berichtet.

Gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Gera wird darüber hinaus Folgendes mitgeteilt:

Im Rahmen von umfangreichen, akribischen Ermittlungen der Saalfelder Polizei, insbesondere der KPI Saalfeld sowie unter Hinzuziehung der Bereitschaftspolizei Thüringen, gelang es im Laufe des gestrigen Abends mehrere Tatverdächtige u.a. aufgrund der Versuchten Brandstiftung und mehrfacher, politisch motivierter Sachbeschädigung zu ermitteln.

Die Jugendlichen im Alter von 15-19 Jahren (teilweise polizeibekannt) stehen im Verdacht, an verschiedenen Örtlichkeiten in Saalfeld sowie an szenetypischen Treffpunkten Angriffe verübt zu haben.

So wurde am Saalfelder Kulturzentrum "Am Schloßberg" mutmaßlich ein Brandsatz gegen das Gebäude geworfen sowie am "Saalfelder Klubhaus" und an weiteren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Graffiti-Schmierereien aufgebracht. Zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Es wurden umfangreiche Maßnahmen mit den Tatverdächtigen durchgeführt sowie zahlreiche Spuren an mehreren Objekten gesucht und gesichert.

Zeugenvernehmungen sowie die Ermittlungen in der KPI Saalfeld als solches dauern noch an.

Die Tatverdächtigen wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben zu den Hintergründen etc. gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

