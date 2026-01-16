Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Remptendorf (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 05.10 Uhr, befuhr die 29-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße von Ebersdorf kommend in Richtung Remptendorf. Nach dem Abzweig Röppisch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell