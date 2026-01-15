PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandsatz auf Gebäude in Saalfeld geworfen

Saalfeld (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, dem 14.01.2026 zu Donnerstag, dem 15.01.2026 wurden in Saalfeld mehrere Gebäude mit Wurfbrandsätzen attackiert. Die Gebäude gerieten nicht in Brand, jedoch entstand Sachschaden an der Fassade. Zudem wurden in Saalfeld mehrere Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen angebracht. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft und gilt als wahrscheinlich. Aufgrund intensiver Ermittlungen durch die LPI Saalfeld konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden und es erfolgten bereits Durchsuchungen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

