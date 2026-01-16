PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Pößneck (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23.35 Uhr, wurde der 35-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck in der Kurzackerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

