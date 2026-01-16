Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Pößneck (ots)
Am Donnerstagabend, gegen 23.35 Uhr, wurde der 35-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck in der Kurzackerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.
