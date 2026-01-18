Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauschte Fahrzeugführer

LPI Saalfeld (ots)

Von Samstagnachmittag bis zum Sonntagfrüh stellten Beamte der LPI Saalfeld drei Fahrzeugführer fest, welche ihre Kraftfahrzeuge im berauschten Zustand führten. Den Anfang machte ein 43-Jähriger, welcher mit seinem Pkw in Saalfeld unter Einfluss von Cannabis und Methamphetamin unterwegs war. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen 01:00 Uhr wurde ein 53-Jähriger in Katzhütte beim Führen seines Pkw kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 1,79 Promille. Kurze Zeit später erfolgte in Saalfeld die Kontrolle eines 45-Jährigen VW- Fahrers. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,18 Promille. Alle drei erwarten nun Anzeigen und empfindliche Strafen.

