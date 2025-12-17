Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Brand einer Balkonüberdachung in Tönisvorst-St. Tönis - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst, 17. Dezember 2025 - Gestern Abend gegen 21:55 Uhr geriet eine Balkonüberdachung in der Straße Pastorsbusch im Tönisvorster Stadtteil St. Tönis in Brand. Während die Feuerwehr vor Ort war, lief noch ein größerer Einsatz an der Willicher Straße. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Durch den Brand war auch eine Propangasflasche betroffen. Diese konnte von den Einsatzkräften rechtzeitig in Sicherheit gebracht und gekühlt werden, wodurch eine Explosion verhindert wurde.

"Es war ein sehr riskanter Einsatz, weil die Gasflasche direkt neben dem Brandherd stand. Wir mussten schnell handeln, um eine Katastrophe zu vermeiden", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Tönisvorst. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort, um den Brand zu löschen und für die Sicherheit der Anwohner zu sorgen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach rund 45 Minuten unter Kontrolle bringen, bevor größere Schäden entstanden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen auf dem Balkon, sodass es glücklicherweise zu keinen Verletzten kam. Der betroffene Bereich wurde im Anschluss umfassend überprüft, um weitere Gefahren auszuschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

