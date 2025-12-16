Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Großbrand in Tönisvorst fordert Feuerwehrkräfte aus der gesamten Umgebung.

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, wurden um 8:04 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem Brandereignis an der Willicher Straße im Tönisvorster Ortsteil St. Tönis alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass die Lager- und Produktionshalle eines Gewerbebetriebs in voller Ausdehnung brannte.

Der Einsatzleiter veranlasste umgehend die Kontrolle der betroffenen Halle sowie der angrenzenden und umliegenden Gebäude. Oberste Priorität hatte dabei die Sicherheit von Menschen. Parallel zu diesen Maßnahmen wurde das Alarmstichwort erhöht, sodass zusätzliche Einsatzkräfte aus den umliegenden Kommunen zur Unterstützung nachalarmiert wurden.

Im weiteren Verlauf konnte der Fokus vollständig auf die Brandbekämpfung sowie den Schutz angrenzender Gebäude und Gewerbebetriebe gelegt werden. Durch den massiven Einsatz von Feuerwehrkräften - unter anderem aus Willich, Viersen, Grefrath, Kempen und Krefeld - konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Produktionsbetrieb, ein Wohnhaus sowie einen angrenzenden Schnäppchenmarkt erfolgreich verhindert werden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der anspruchsvollen Bauweise der betroffenen Halle äußerst schwierig und zogen sich bis in den frühen Abend. Da das Gebäudedach durch den Brand einsturzgefährdet ist, konnte eine Brandbekämpfung im Inneren aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden. Die Brandbekämpfung erfolgte daher von allen vier Seiten ausschließlich von außen. Zusätzlich erschwerten eingebaute Zwischendecken einen schnellen Löscherfolg erheblich. Erst der umfangreiche Einsatz von Löschschaum führte gegen 16:00 Uhr zu einem sichtbaren Löscherfolg.

Im Verlauf des Einsatzes wurden Messungen des Brandrauches durchgeführt. Diese ergaben keine Hinweise auf das Vorhandensein gefährlicher Stoffe. Die zwischenzeitlich erfolgte Warnung der Bevölkerung über die NINA-Warn-App diente ausschließlich vorsorglichen Zwecken.

Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit weiterhin an und werden voraussichtlich bis in die späten Nachtstunden fortgesetzt.

Während der gesamten Einsatzdauer blieben die Willicher Straße sowie der angrenzende Wilhelmsplatz durch die Einsatzkräfte der Polizei voll gesperrt. Das führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr und ÖPNV. Zudem musste an einzelnen Wohnhäusern entlang der Willicher Straße zeitweise die Stromversorgung unterbrochen werden.

Gegenwärtig laufen die Einsatzmaßnahmen noch.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell