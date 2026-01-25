PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erwischt - gleich mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Eisenach, Treffurt, Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2026 führten gleich mehrere Verkehrskontrollen zur Feststellung von Fahrzeugführern, welche berauscht mit ihren Gefährten unterwegs waren. Gegen 03:45 Uhr führte ein 18-Jähriger seinen E-Scooter mit stolzen 1,15 Promille in der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach. Um 11:35 Uhr stellten die Beamten einen 34-Jährigen in Schnellmannshausen fest, welcher seinen Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Ein 40-Jähriger fuhr, ebenfalls mit einem E-Scooter, 12:45 Uhr, in der Altstadtstraße in Eisenach unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auch ein 57-Jähriger konnte dem Alkohol vor Fahrtantritt nicht widerstehen und wurde in Wutha-Farnroda gegen 13:18 Uhr mit 0,76 Promille erwischt.

Nach den entsprechenden Maßnahmen erwartet die Ertappten ein Ordnungswidrigkeiten-oder Strafverfahren. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

