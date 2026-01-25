LPI-GTH: Zahlreiche Keller aufgebrochen
Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in den Kellerbereich eines Wohnblocks Am Dornheimer Berg ein. Hier wurden über den gesamten Wohnblock verteilt mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Das Beutegut konnte noch nicht vollständig ermittelt werden; hierunter fallen unter anderem Kartons verschiedenen Inhalts, Werkzeug sowie Unterhaltungselektronik. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124, Bezugsnummer 0020416/2026 zu melden. (jk)
