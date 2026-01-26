LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gotha (ots)
Gestern Morgen, gegen 07.15 Uhr beschädigten Unbekannte die Reifen mehrerer in der Liebtraustraße geparkter Pkw. Bei den bislang unbekannten Tätern handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um drei männliche Personen. Zeugen, die Wahrnehmungen zu der Personengruppe getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0020948/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
