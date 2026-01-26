LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)
48 von insgesamt 220 Fahrzeugführern überschritten am gestrigen Tag die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt der L1047. Dies wurde im Rahmen polizeilicher Geschwindigkeitsmessungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 58 km/h. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)
