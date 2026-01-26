PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

48 von insgesamt 220 Fahrzeugführern überschritten am gestrigen Tag die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt der L1047. Dies wurde im Rahmen polizeilicher Geschwindigkeitsmessungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 58 km/h. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
