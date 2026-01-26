LPI-GTH: Gartenhütte in Brand
Gotha (ots)
Am Sonntag gegen 04.30 Uhr kam es in der Salzgitterstraße zu einem Brandfall. Brandobjekt war eine Gartenhütte. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf andere Grundstücke verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell