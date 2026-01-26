PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr heute Vormittag die Ohrdrufer Straße in Richtung Viadukt und musste an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt bremsen. Die dahinter fahrende 20-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr ausreichend bremsen. Sie fuhr auf, durch die Kollision erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Gotha (ots) - Gestern Abend wurde ein 26-jähriger Audi-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamin und Methamphetamin aus. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem Audi falsche Kennzeichen angebracht und der PKW war nicht zugelassen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (ak) ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Zu schnell

    Eisenach (ots) - Auf der L1021, zwischen der B19 und Hötzelsroda führte die Polizei am zurückliegenden Wochenende Geschwindigkeitskontrollen durch. Die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 632 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 157 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 115 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale Bußgeldstelle geahndet. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots) - 48 von insgesamt 220 Fahrzeugführern überschritten am gestrigen Tag die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt der L1047. Dies wurde im Rahmen polizeilicher Geschwindigkeitsmessungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 58 km/h. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren