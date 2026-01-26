LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots) - Gestern Abend wurde ein 26-jähriger Audi-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamin und Methamphetamin aus. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem Audi falsche Kennzeichen angebracht und der PKW war nicht zugelassen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (ak) ...

