LPI-GTH: Aufgefahren
Gotha (ots)
Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr heute Vormittag die Ohrdrufer Straße in Richtung Viadukt und musste an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt bremsen. Die dahinter fahrende 20-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr ausreichend bremsen. Sie fuhr auf, durch die Kollision erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen. (ah)
