LPI-GTH: Nur Sachschaden
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Mit einem Abfallentsorgungsfahrzeug befuhr ein 54-Jähriger heute Morgen den Rotehüttenweg in Richtung Eichfelder Weg. Auf der winterglatten, abfälligen Fahrbahn kam der Fahrzeugführer ins Rutschen, sodass das Entsorgungsfahrzeug zuerst querstand und fortfolgend mit einem Grundstückszaun kollidierte. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 4.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. (jd)
