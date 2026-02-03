POL-OG: Kappelrodeck - Unterwegs ohne Fahrerlaubnis
Kappelrodeck (ots)
Ein 38-jähriger Rollerfahrer wurde am Montagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Der Lenker des Kleinkraftrades fuhr gegen 17:15 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße entlang, als die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf ihn aufmerksam wurden. Beim Linksabbiegen in Richtung Trompeterstraße nahm der 38-Jährige einem entgegenkommenden Pkw die Vorfahrt, wodurch es beinahe zu einer Kollision kam. Wie sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle herausstellte, besitzt der Rollerfahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Anzeige.
/mk
