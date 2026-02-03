PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfallflucht ermittelt

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall am späten Montagabend auf einem Tankstellengelände in der Straßburger Straße hat für eine Mini-Fahrerin strafrechtliche Konsequenzen. Die Frau soll laut Angaben von Zeugen gegen 22.30 Uhr rückwärts gegen einen stehenden Toyota gestoßen sein und dadurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht haben. Als sie von der Halterin des beschädigten Wagens mit dem Vorfall konfrontiert wurde, soll sie aggressiv und unkooperativ reagiert haben. In der Folge sei sie in ihren Kleinwagen gestiegen und habe fluchtartig das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Im Zuge einer anschließenden Überprüfung der Anschrift der mutmaßlichen Unfallverursacherin konnte sie durch die Beamten des Polizeireviers Kehl einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund einem halben Promille. Der Frau steht nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft ins Haus.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:40

    POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Störenfried im Supermarkt

    Baden-Baden, Lichtental (ots) - Am Montagnachmittag kam es in einem Supermarkt auf der Beuerner Straße zu einem Zwischenfall mit einem 43-jährigen Mann, welcher die Mitarbeiter beleidigt und bedroht haben soll. Als eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden vor Ort den Sachverhalt aufnimmt, erscheint der Störer, trotz bestehendem Hausverbot, beim Einkaufsladen. Im Beisein der Polizeibeamten drohte der Beschuldigte den ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:31

    POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Brennender Bauwagen

    Offenburg, Zell-Weierbach (ots) - 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Montagabend gegen 19:30 Uhr einen brennenden Bauwagen auf einer Wiese bei der Saugasse an der Ecke zum Römergäßchen. Wie es zu diesem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. /ti Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:54

    POL-OG: Offenburg - Sicherstellung mehrerer Beweismittel

    Offenburg (ots) - Nach einem Hinweis überprüften Beamte des Polizeireviers Offenburg am Sonntagmittag eine Wohnung in der Franz-Volk-Straße, weil sich dort mehrere Personen unberechtigt aufhalten sollten. Dabei trafen die Polizisten auf fünf Personen, die augenscheinlich Betäubungsmittel konsumierten. Eine kleinere Mengen Kokain konnte in diesem Zuge sichergestellt werden. Darüber hinaus fanden die Beamten ein nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren