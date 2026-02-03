Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfallflucht ermittelt

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall am späten Montagabend auf einem Tankstellengelände in der Straßburger Straße hat für eine Mini-Fahrerin strafrechtliche Konsequenzen. Die Frau soll laut Angaben von Zeugen gegen 22.30 Uhr rückwärts gegen einen stehenden Toyota gestoßen sein und dadurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht haben. Als sie von der Halterin des beschädigten Wagens mit dem Vorfall konfrontiert wurde, soll sie aggressiv und unkooperativ reagiert haben. In der Folge sei sie in ihren Kleinwagen gestiegen und habe fluchtartig das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Im Zuge einer anschließenden Überprüfung der Anschrift der mutmaßlichen Unfallverursacherin konnte sie durch die Beamten des Polizeireviers Kehl einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund einem halben Promille. Der Frau steht nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft ins Haus.

