POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruchsdiebstahl in einem Friseur
Neuried, Ichenheim (ots)
Nach einem Einbruch in einen Friseursalon in der Rheinstraße haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich ein bislang Unbekannter, im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (31. Januar 2026) und Dienstagmorgen 7:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum verschafft haben, indem der Schließzylinder beschädigt wurde. Der Täter entwendete Schmuck, Bargeld sowie Friseur-Utensilien. Zur Spurensicherung wurden Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.
/sk
