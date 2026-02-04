PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruchsdiebstahl in einem Friseur

Neuried, Ichenheim (ots)

Nach einem Einbruch in einen Friseursalon in der Rheinstraße haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich ein bislang Unbekannter, im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (31. Januar 2026) und Dienstagmorgen 7:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum verschafft haben, indem der Schließzylinder beschädigt wurde. Der Täter entwendete Schmuck, Bargeld sowie Friseur-Utensilien. Zur Spurensicherung wurden Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

