POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruchsdiebstahl in einem Friseur

Kehl (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Montagmittag zwischen 14:45 Uhr und 16:50 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Eichenstraße ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein, nachdem zuvor das Aufhebeln eines Fensters und einer Terassentür misslangen. Das Haus wurde durchwühlt und die Täter konnten unerkannt entkommen. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. /sk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

