Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Erfolgreiche Fahndung nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Auf der A5 zwischen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht. Ein zunächst unbekannter Autofahrer sei hierbei gegen 1:20 Uhr in das Heck einer 19 Jahre alten Hyundai-Lenkerin geprallt und habe sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt. Im Zuge einer Fahndung im Industriegebiet "Im Wöhr" konnte ein unfallbeschädigter Audi festgestellt werden, dessen Beschädigungen mit dem Unfallschaden am Hyundai übereinstimmten. Bei einer anschließend durchgeführten Personen- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 39-Jährige mutmaßlich verantwortliche Fahrer mit circa 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss stand - er war gerade in Begriff einen Reifen an seinem Wagen zu wechseln. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Den Unfallflüchtigen erwarten nun ein Strafverfahren.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell