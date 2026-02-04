PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruch in Dönerladen

Neuried, Ichenheim (ots)

Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Dönerladen in der Hauptstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung übernahmen Kriminaltechniker.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

