POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruch in Dönerladen

Bühl (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Eisenbahnstraße. Ein Autofahrer soll gegen 18 Uhr die Schulstraße befahren und beim Linksabbiegen in die Eisenbahnstraße einer Fahrradfahrerin, welche auf der Eisenbahnstraße vom Bahnhof kommend unterwegs gewesen sei, die Vorfahrt genommen haben. Es kam zur Kollision, bei der sich die Pedelec-Fahrerin leicht verletzte. Daraufhin wurde sie zur ...

mehr