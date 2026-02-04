POL-OG: Neuried, Ichenheim - Einbruch in Dönerladen
Neuried, Ichenheim (ots)
Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Dönerladen in der Hauptstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung übernahmen Kriminaltechniker.
/mk
