Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fenster aufgehebelt: Einbruch in Einfamilienhaus

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026) beschädigten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Essener Straße in Emmerich. Im Haus durchsuchte der Täter mehrere Räume und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

