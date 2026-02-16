Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Spielautomat aus Imbiss entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitag (13. Februar 2026) entwendeten unbekannte Täter gegen 02:18 Uhr an der Emmericher Straße in Kleve einen schwarzen Spielautomaten aus einem Ladenlokal (Imbiss). Die beiden Täter, welche bei der Tat durch eine Videoüberwachungskamera aufgezeichnet wurden, hatten zuvor die Tür des Ladenlokals eingeworfen und entfernten sich schließlich mit einem Pkw von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

