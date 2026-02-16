POL-KLE: Kleve - Kfz-Anhänger entwendet: Zeugen gesucht
Kleve-Warbeyen (ots)
Am Samstag (14. Februar 2026) wurde in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr an der Huiskampstraße in Kleve ein Kfz-Anhänger entwendet. Der silberne Anhänger (Hersteller: Sarris), welcher zum Tatzeitpunkt mit Schutt beladen war und das amtliche Kennzeichen GEL-UK6 trug, war im Bereich einer Hauseinfahrt abgestellt und mit einer Kastensicherung gesichert.
Zeugenhinweise werden unter 02821 5040 von der Kripo Kleve entgegengenommen. (pp)
