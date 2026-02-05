PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften nach Chlorgasaustritt in Hallenbad - Mehrere Personen verletzt

Karlsruhe (ots)

Mehrere Personen, darunter auch Kinder, erlitten am Donnerstagnachmittag bei einem Chlorgasaustritt in einem Hallenbad Atemwegsverletzungen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften vor Ort.

Nach bisherigem Kenntnisstand trat gegen 15:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine unbekannte Menge Chlorgas in einem Hallenbad in der Erich-Kästner-Straße im Ortsteil Blankenloch aus. Mehrere der rund 100 zu diesem Zeitpunkt anwesenden Badegäste klagten im Anschluss über Reizungen der Atemwege, die überwiegend vor Ort in einer angrenzenden Turnhalle von den eintreffenden Rettungskräften versorgt wurden. Zwei Personen mussten für weitergehende Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizeikräfte vor Ort flankierten und unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Alle Absperrmaßnahmen rund um den Einsatzort konnten gegen 17:30 Uhr aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur genauen Schadensursache dauern an.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

