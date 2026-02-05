PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Oosstraße in Waldbronn ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:40 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terassentür an der Gartenseite des Wohnanwesens. Hiernach durchwühlten die Täter wohl mehrere Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten etwas entwendeten wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

