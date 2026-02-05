PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Johannes-Schuster-Weg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher offenbar gewaltsam Zutritt, indem sie eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite aufhebelten. Die Eindringlinge durchwühlten anschließend wohl mehrere Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

