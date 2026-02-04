Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

Karlsruhe (ots)

Eine leichtverletzte E-Scooter-Fahrerin war am Dienstagmorgen die Folge eines Verkehrsunfalls in Grünwinkel. Eine beteiligte Pkw-Fahrerin entfernte sich offenbar unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die 42-jährige Lenkerin des E-Scooters gegen 09:20 Uhr auf dem entgegengesetzten Fahrradweg der Eckenerstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Daxlander Straße fuhr sie offenbar geradeaus weiter auf den Fahrradweg der Michelinstraße.

Zu diesem Zeitpunkt bog wohl eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin von der Daxlander Straße kommend nach rechts in die Eckenerstraße ab. Um offenbar eine Kollision zu verhindern, bremste die 42-Jährige stark ab und stürzte in der Folge über den Lenker ihres Fahrzeuges. Hierbei erlitt sie nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens mit Karlsruher Zulassung fuhr weiter, ohne anzuhalten. Ob sie den Unfall bemerkt hat, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der unbekannten Pkw-Fahrerin machen können, sich unter 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell