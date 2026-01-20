Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Pedelec-Fahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde ein 76-jähriger Fahrer, der mit einem Pedelec unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Der 76-Jährige befuhr die Straße Am Scheunenacker und wollte nach links in die Straße Moorer Damm abbiegen. Dies kündigte er durch Handzeichen deutlich an. Die nachfolgende 49-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Absicht dennoch zu spät und erfasste mit ihrem Pkw den Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht.

