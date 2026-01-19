PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Stuhr - Polizistin leiht sich Fahrrad und stellt Ladendieb ---

Diepholz (ots)

Am Samstagmittag gegen 14.20 Uhr wurde der Polizei am Ochtum Park in Stuhr-Brinkum Nord ein flüchtender Ladendieb gemeldet. Der Mann hatte zuvor in einem Geschäft mehrere Jacken übereinander angezogen und war dann, ohne zu bezahlen, zu Fuß geflüchtet. Ein Zeuge aus dem Markt verfolgte den ca. 30-Jahre alten Mann.

Als die erste Polizeistreife eintraf, konnte der Zeuge den Einsatzkräften nicht nur eine Beschreibung des Mannes geben, sondern auch die Fluchtrichtung. Eine Polizistin entdeckte den Flüchtigen an der Bundesstraße 6 und nahm, ebenfalls zu Fuß, die Verfolgung auf. Ein hilfsbereiter Passant lieh der Polizistin sein Fahrrad, so dass sie den Flüchtenden schneller einholen konnte. Das geschah auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Bremer Straße. Die Polizistin konnte den flüchtenden Ladendieb stellen und festnehmen.

Der Festgenommene wurde anschließend zu Dienststelle gebracht. Der Fahrradverleiher bekam, mit einem dicken Dankeschön, sein Fahrrad zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

