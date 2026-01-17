Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.01.2026

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfallflucht

Am 16.01.2026, gegen 18:14 Uhr, kommt es auf der Straße Am kleinen Moor zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher befährt die Straße Am kleinen Moor von der Hauptstraße kommend und biegt links auf die Protestraße ab und schneidet die Kurve, sodass es zu einer Kollision mit dem Zaun des 60-jährigen Geschädigten kommt. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Diepholz unter der Rufnummer 05441-9710 entgegengenommen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am 16.01.2026, gegen 20:13 Uhr, kommt es auf der B51 zu einem Verkehrsunfall. Der 31-jährige Geschädigte befährt die Straße Graftlage (B51) von Lembruch kommend in Richtung Diepholz. Der unbekannte Unfallverursacher kommt ihm entgegen und befährt hierbei im Zuge eines Überholvorganges die Fahrbahn des Geschädigten. Der Geschädigte muss stark abbremsen und nach rechts ausweichen, wobei es zur Kollision mit der Leitplanke kommt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Diepholz unter der Rufnummer 05441-9710 entgegengenommen.

Sulingen - Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmittel

Am Samstagmorgen, um 03:20 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Sulingen einen Pkw mit Diepholzer Kennzeichen. Bei der Kontrolle des 57-jährigen Fahrzeugführers aus Sulingen wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest vor Ort ergab die Beeinflussung durch Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Weyhe - Kollision zwischen Pkw und Zug

Am 16.01.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Hagener Straße in Weyhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Pkw. Die 83-jährige Führerin des Pkws beabsichtigte einen dortigen Bahnübergang zu queren und übersah den herannahenden Zug. Aufgrund der folgenden Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt.

Stuhr - Diebstahl von mehreren Kompletträdern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Parkplatzes in der Rudolf-Diesel-Straße in Stuhr. Sie entwendeten die Kompletträder von insgesamt acht hochwertigen Pkw einer Autovermietung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Stuhr - Verfolgungsfahrt mit Sachschaden

Am 17.01.2026, gegen 01:00 Uhr, entzog sich auf der Moordeicher Landstraße in Stuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkws einer Verkehrskontrolle. Die anschließenden Verfolgungsfahrt führt in das Stadtgebiet Bremen. Als der Fahrzeugführer zum Stehen kommt, nähern sich die Beamten an den Pkw an. In diesem Moment fährt der Fahrzeugführer vom rechten Fahrbahnrand an und streift den links neben ihm stehenden Funkstreifenwagen. Hierbei verursacht er einen leichten Sachschaden am Funkstreifenwagen. Nach einer weiteren Verfolgungsfahrt hält der Fahrzeugführer erneut an. Es steigen zwei Insassen aus dem Pkw aus und werden vorläufig festgenommen. Der Fahrzeugführer flüchtet und ist bislang unbekannt. Bei der Verfolgung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

