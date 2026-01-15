PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Verkehrsunfallflucht in Diepholz ++ Die Polizei sucht Zeugen ++

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, den 14.01.2026, gegen 07:45 Uhr, befährt ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW die B51 in Fahrtrichtung Osnabrück und beabsichtigt diese an der Abfahrt Diepholz-Mitte/Maschstraße zu verlassen. An der Einmündung mit der Maschstraße kommt er verkehrsbedingt mit seinem PKW zum Stehen. Vor ihm befindet sich zu diesem Zeitpunkt eine Sattelzugmaschine mit einem Tieflader mit zwei hochgeklappten Auffahrrampen. Vermutlich fährt der Führer der Sattelzugmaschine zu weit auf die Maschstraße vor und setzt dann aufgrund von querendem Verkehr mit seinem Sattelzug zurück. Hierbei übersieht er den hinter ihm stehenden 30-jährigen mit seinem PKW. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem PKW.

Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Führer der Sattelzugmaschine setzt seine Fahrt in Richtung des Gewerbegebiets/ Fliegerhorst fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

