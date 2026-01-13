Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Einbruch, Tatverdächtiger festgenommen ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend gegen 19.45 Uhr versuchten Unbekannte in eine Fabrikationshalle in der Industriestraße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zunächst eine Tür zu öffnen. Als dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Sie lösten einen Alarm aus, als sie sich ins Gebäude begaben. Durch den Alarm gestört, flüchteten der oder die Täter. Durch die Polizei wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Im Bereich des Fensters konnten im Schnee Spuren gesichert werden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 28-jähriger Mann, anhand der Spuren, in der Nähe des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Der 28-Jährige steht in dem dringenden Verdacht, an dem Einbruch zumindest beteiligt gewesen zu sein. Er wurde zur Dienstelle gebracht.

