PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf
Syke - Streit am Bahnhof, Zug in Syke durchsucht ---

Diepholz (ots)

Kurz nach 18.00 Uhr meldete der Zugbegleiter eines Regionalzuges Streitigkeiten am Bahnhof in Barnstorf. Kurz darauf begab sich eine männliche Person in den Zug und berichtete dem Zugbegleiter von einem Streit am Bahnhof. Er selbst will den Verursacher des Streites mit einer Waffe verletzt haben. Der Zugbegleiter hat daraufhin sofort die Polizei informiert und den zugestiegenen Fahrgast in eine Zugtoilette eingesperrt. Die Polizei konnte am Bahnhof in Barnstorf keine Personen mehr antreffen. Auch von einem Streit wusste niemand etwas.

Am Bahnhof in Syke stoppte die Polizei den Regionalzug und ließ alle Fahrgäste zur Überprüfung aussteigen. Anschließend durchsuchten mehrere Beamte den gesamten Zug. Die zuvor in der Toilette eingesperrte Person konnte nicht mehr aufgefunden werden. Nach ca. 45 Minuten konnte der Zug mit allen Fahrgästen die Fahrt fortsetzen.

Die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet Zeugen, die entweder am Bahnhof in Barnstorf etwas beobachtet haben, oder Angaben zu der Person im Zug machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:22

    POL-DH: --- Wetschen - Im Zaun gelandet, anschließend geflüchtet ---

    Diepholz (ots) - Am Montagmorgen gegen 05:15 Uhr ist in der Kampstraße, Höhe Hausnummer 6, in Wetschen ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in einem Zaun gelandet. Das Fahrzeug ist vermutlich aus dem Heckenweg gekommen und aufgrund der Straßenglätte von der Straße abgekommen. Der Pkw durchbrach einen Zaun. Der Verursacher entfernte sich danach von der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:08

    POL-DH: --- Diepholz - Einbruchsversuch, Täter gefasst ---

    Diepholz (ots) - Diepholz - Einbruchsversuch, Täter gefasst In Diepholz haben am Sonntagabend zwei Täter versucht in eine Wohnung in der Enge Straße einzubrechen. Als sie gestört wurden flüchteten sie und wurden von der Polizei festgenommen. Eine 26-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann hatten sich gegen 18.30 Uhr Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:25

    POL-DH: --- Weyhe, Einbruch in Lagerhalle - Neuenkirchen, Pkw überschlägt sich ---

    Diepholz (ots) - Weyhe - Einbruch in Lagerhalle Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Zeppelinstraße eingebrochen und haben Kupferkabel von hohem Wert entwendet. In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 06.30 Uhr, wurde zunächst eine Scheibe des Hallentores eingeschlagen. Durch das Loch konnte mittels einer Kette das gesamte Hallentor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren