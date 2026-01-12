Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf

Syke - Streit am Bahnhof, Zug in Syke durchsucht ---

Diepholz (ots)

Kurz nach 18.00 Uhr meldete der Zugbegleiter eines Regionalzuges Streitigkeiten am Bahnhof in Barnstorf. Kurz darauf begab sich eine männliche Person in den Zug und berichtete dem Zugbegleiter von einem Streit am Bahnhof. Er selbst will den Verursacher des Streites mit einer Waffe verletzt haben. Der Zugbegleiter hat daraufhin sofort die Polizei informiert und den zugestiegenen Fahrgast in eine Zugtoilette eingesperrt. Die Polizei konnte am Bahnhof in Barnstorf keine Personen mehr antreffen. Auch von einem Streit wusste niemand etwas.

Am Bahnhof in Syke stoppte die Polizei den Regionalzug und ließ alle Fahrgäste zur Überprüfung aussteigen. Anschließend durchsuchten mehrere Beamte den gesamten Zug. Die zuvor in der Toilette eingesperrte Person konnte nicht mehr aufgefunden werden. Nach ca. 45 Minuten konnte der Zug mit allen Fahrgästen die Fahrt fortsetzen.

Die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet Zeugen, die entweder am Bahnhof in Barnstorf etwas beobachtet haben, oder Angaben zu der Person im Zug machen können, sich zu melden.

