Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Einbruchsversuch, Täter gefasst ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruchsversuch, Täter gefasst

In Diepholz haben am Sonntagabend zwei Täter versucht in eine Wohnung in der Enge Straße einzubrechen. Als sie gestört wurden flüchteten sie und wurden von der Polizei festgenommen. Eine 26-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann hatten sich gegen 18.30 Uhr Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Enge Straße verschafft. Als sie dann eine Wohnungstür gewaltsam öffnen wollten, wurden sie von einer Mieterin gestört. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Mieterin verständigte sofort die Polizei, die das Pärchen noch in der Nähe festnehmen konnte. Beide wurden zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

