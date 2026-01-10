Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.01.2026

Meldungen aus dem Einsatz-und Streifendienst der PI Diepholz

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatten Straßen im Südkreis.

Im Südkreis Diepholz kam es am gestrigen Freitag auf winterglatten Straßen zu Verkehrsunfällen auf der B 69 im Bereich Aschen, in Rehden, Drebber und in Wagenfeld.

Am Freitag, den 09.01.2026, um 12:45 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem Pkw Mitsubishi, die B 69, Vechtaer Straße aus Richtung Diepholz in Fahrtrichtung Vechta. Zwischen der Apwischer Straße und dem Bockhoper Weg, überholte die 49-jährige mit ihrem Pkw einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren geriet der Pkw der Frau aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepassten, zu hohen Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Glücklicherweise entstand nur leichter Sachschaden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

In Rehden geriet gegen 14:20 Uhr der Pkw Fiat eines 24-jährigen Mannes aus Drebber auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern als dieser die Straße Am Gasspreicher , zwischen der Siemensstraße und der Walsdtrstraße befuhr. Bei fast vollständig zugefrorener Windschutzscheibe und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Pkw des Mannes ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun eines Firmengeländes. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall in Drebber geriet ein 28-jähriger aus Drebber mit seinem Pkw Ford im Bereich des Kreisverkehrs Schulstraße/Hoopener Straße auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Der Pkw des Mannes kam von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Zaun. Es entstand leichter Sachaden.

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der L 347, Varreler Straße, in Wagenfeld-Ströhen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Espelkamp geriet mit seinem Mercedes Transporter zwischen Dörrieloh und Ströhen in einer Rechtskurve ins Schleudern und kommt hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallt der Transporter gegen ein Verkehrszeichen und beschädigt dieses. Auch am Transporter entsteht Sachschaden.

Meldungen aus dem Polizeikommissariat Sulingen

Verkehrsunfall auf der B214 mit Vollsperrung in Wehrbleck

Am Freitagmorgen, den 09.01.2026, gegen 07:30 Uhr, kam ein unbeladener Lkw für Autotransporte auf der B214 von der Fahrbahn ab und gerät in den Seitengraben. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und für Bergemaßnahmen musste die B214 gegen Mittag in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000EUR.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Ehrenburg

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 06:15 Uhr in Ehrenburg, als ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Sulingen mit seinem Pkw Audi auf der Kreisstraße 2 auf schneebedeckter Fahrbahn abkam und seitlich mit einem Baum kollidierte. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht und am Pkw entstand ein Schaden von geschätzt 7000EUR.

