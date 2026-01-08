Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Elfjährigen angefahren und danach geflüchtet

Wermelskirchen (ots)

Am Montag (05.01.) hat ein Pkw in der Straße Oberpohlhausen einen elfjährigen Jungen angefahren. Der Fahrer stieg danach aus und fragte den Jungen nach dessen Gesundheitszustand. Danach fuhr er weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Auch der Fahrer soll sich melden.

Gegen 16:00 Uhr wollte der Junge die Straße Oberpohlhausen zu Fuß überqueren. Nach seinen Angaben hatte er sich zuvor vergewissert, dass keine Fahrzeuge auf der Straße unterwegs waren. Als er die Straße passieren wollte, wurde er von einem Pkw erfasst und etwa zwei Meter mitgeschleift. Der Pkw war aus Unterpohlhausen gekommen und in Fahrtrichtung Hünger unterwegs. Danach fiel der Elfjährige hin und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw, eines grauen VW, stieg aus und erkundigte sich bei dem Jungen, ob es ihm gut geht. Nachdem der Junge dies bejahte, fuhr der Mann weiter.

Der Junge beschreibt den Fahrer folgendermaßen:

Circa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dünn, kurze, graue Haare. Zudem trug der Mann ein Nasenpiercing.

Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen unerlaubten Entfernens vom Umfallort ermittelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat Burscheid unter der 02202 205-0. Auch der Fahrer des Pkw wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. (bw)

