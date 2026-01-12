Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Einbruch in Lagerhalle - Neuenkirchen, Pkw überschlägt sich ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Lagerhalle

Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Zeppelinstraße eingebrochen und haben Kupferkabel von hohem Wert entwendet. In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 06.30 Uhr, wurde zunächst eine Scheibe des Hallentores eingeschlagen. Durch das Loch konnte mittels einer Kette das gesamte Hallentor nach oben gezogen werden. Die Täter nutzten einen Gabelstapler aus der Halle und entwendeten Kupferkabel im Wert von ca. 70000 Euro. Den Gabelstapler ließen die Täter vor der Halle zurück. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere da die Täter das Kupferkabel mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Neuenkirchen (bei Bassum) - Pkw überschlägt sich

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Cantruper Straße verunfallt und dabei verletzt worden. Der 41-Jährige befuhr die Cantruper Straße in Richtung Cantrup. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Straße geriet er mit seinem Pkw nach links von der Straße und überschlug sich im Graben. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Pkw musste aus dem Graben geborgen werden, es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell